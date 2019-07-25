2019-07-25T14:18:42+03:00
Происшествия

Лифт c людьми рухнул с девятого этажа в доме на Будапештской

Внутри находились три человека
Лилия КОЗЛОВА
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В жилом доме Фрунзенского района Петербурга рухнул лифт с тремя людьмиВ жилом доме Фрунзенского района Петербурга рухнул лифт с тремя людьмиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера вечером, 24 июля, в жилом доме номер 114 на Будапештской улице Фрунзенского района Петербурга произошло ЧП. Как пишут некоторые очевидцы в социальных сетях, лифт упал вниз с девятого этажа. В этот момент в нем находились три человека. Однако в результате падения никто не пострадал и даже не обращался за медицинской помощью. Неужели, они родились в рубашке.

- Вчера в 22:28 из дома на Будапештской улице поступил сигнал о неисправности лифта. В итоге сработала автоматика и произошла экстренная остановка. Вниз лифт не падал, - пишет газета «Петербургский дневник».

В момент инцидента с лифтом в нем находились два подростка и мужчина. Все от госпитализации отказались.

Год назад петербуржцу пришлось пережить большой страх, застряв в лифте в Шушарах, который уже давно пугал местных жителей. Он спускался с 19-го этажа. В какой-то момент произошел удар, сорвало внутренние двери кабины и лифт потащило вверх. Достали мужчину из лифта живого, но пережитое он запомнит надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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