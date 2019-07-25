Один человек погиб и трое детей пострадали в лобовом ДТП под Петербургом

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-25T14:47:32+03:00

На Ям-Ижорском шоссе в лобовом ДТП погиб человек. Трое детей постадали. Фото: vk.com/spb_today

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Смертельное ДТП произошло днем 25 июля в Пушкинском районе . Здесь, на 4 километре Ям-Ижорского шоссе столкнулись микроавтобус «Фольксваген» и легковой «Рено». В результате аварии один человек погиб и трое пострадали.

- Водитель «Рено» - мужчина 1980 года рождения скончался на месте ДТП, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Также при аварии ранения получили трое детей, ехавших в «Фольксвагене». Мальчик 2014 года рождения и девочка 11-летняя девочка получили травмы средней степени тяжести, девочка 2008 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, движение по Ям-Ижорскому шоссе было прервано на несколько часов. Все автомобили отправляли в объезд через Федоровское шоссе, на месте аварии работало несколько автомобилей скорой помощи, а также спасатели и сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU