Один человек погиб и трое детей пострадали в лобовом ДТП под Петербургом
Смертельное ДТП произошло днем 25 июля в Пушкинском районе . Здесь, на 4 километре Ям-Ижорского шоссе столкнулись микроавтобус «Фольксваген» и легковой «Рено». В результате аварии один человек погиб и трое пострадали.
- Водитель «Рено» - мужчина 1980 года рождения скончался на месте ДТП, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Также при аварии ранения получили трое детей, ехавших в «Фольксвагене». Мальчик 2014 года рождения и девочка 11-летняя девочка получили травмы средней степени тяжести, девочка 2008 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии.
По словам очевидцев, движение по Ям-Ижорскому шоссе было прервано на несколько часов. Все автомобили отправляли в объезд через Федоровское шоссе, на месте аварии работало несколько автомобилей скорой помощи, а также спасатели и сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU