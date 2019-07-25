На севере Петербурга горит крупный автосервис

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-25T15:00:59+03:00

Работники в спешке выкатывают машины из боксов, спасая от огня [видео]

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В Приморском районе Петербурга днем в четверг, 25 июля, начался пожар. Загорелся автосервис в доме 2 по проспекту Испытателей «ЕвроАвто» рядом с «Сити Молл». Запах гари прохожие заметили около двух часов дня. Открытого пламени пока что не видно, однако белый дым закрыл плотным облаком весь ближайший микрорайон.

- Горит «ЕвроАвто» на Испытателей. Мастера в спешке выкатывают машины из боксов, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Также свидетели разместили в сети видео пожара. На нем сильный ветер сносит белый дым, который сочится через крышу. Сообщений о пострадавших не поступало.

Один из свидетелей рассказал, что причиной пожара может быть ошибка при ремонте крыши сервиса.

- Я мимо ехал в этот момент и видел, как один чудак крыл крышу с горелкой. Когда все вспыхнуло, он поставил горелку и побежал звать на помощь, - поведал очевидец.

Обсуждая пожар, петербуржцы вспомнили о том, что два года назад сгорел главный офис сервиса, который находился на Парнасе. Водители считают, что теперь могут участиться угоны автомобилей, как это было после прошлого пожара.

Сервис "ЕвроАвто" горит на проспекте Испытателей на севере Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU