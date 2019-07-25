Самый большой в мире Андреевский флаг развернут в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-25T15:19:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии Дня Военно-морского флота 2019 года в субботу, 27 июля, в Санкт-Петербурге развернут самый большой в мире Андреевский флаг. Плотно длинной 65 метров и шириной 43 метра растянут на Якорной площади в Кронштадте. Планируется, что этот момент станет знаковым и попадет в историю, так как на торжественной церемонии будет присутствовать эксперт «Книги рекордов России», который зафиксирует достижение.

- Самый большой флаг военно-морского флота России будет развернут в качестве поздравления российских военных моряков. В мероприятии примут участие более тысячи военнослужащих, волонтеров и представителей общественных организаций Санкт-Петербурга, - рассказали «КП-Петербург» организаторы мероприятия.

На самый большой Андреевский флаг ушло много работы. Чтобы его произвести потребовалось сшить 70 полос ткани по 40 квадратных метров каждая. Над этим в течение недели трудилось 15 швей. Вес готового флага составил 300 кг. А для того, чтобы доставить его на Якорную площадь на грузовом автомобиле пришлось плотно сложить его 70 раз.

Установление рекорда состоится в рамках стартовых мероприятий по созданию туристско-рекреационного кластера «Кронштадт. Остров фортов» и призвано продемонстрировать грядущее превращение Кронштадта в новую точку туристического притяжения.

В воскресение, 28 июля 2019 года, в Кронштадте пройдет парад, посвященные Дню Военно-морского флота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День ВМФ в Кронштадте в 2019 году

День Военно-морского флота в Кронштадте всегда отмечается торжественно. Мы подготовили расписание парада кораблей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU