2019-07-25T16:24:51+03:00
Общество

Петербург готов к проведению главного парада на День Военно-Морского флота

Об этом, после генеральной репетиции заявил врио губернатора Северной столицы
Петр КИБЕР
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Петербург готов к проведению главного парада на день ВМФ.Петербург готов к проведению главного парада на день ВМФ.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург полностью готов к параду, который состоится в городе на День Военно-Морского флота. Об этом, после проведения генеральной репетиции мероприятия 25 июля, заявил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

- К празднику в городе провели генеральную уборку: вымыли улицы и набережные, очистили акваторию Невы от наплавного мусора, - приводит слова главы города пресс-служба губернатора Петербурга.

Кроме этого город украсили 7 миллионами цветов, а для комфортного просмотра торжественной части парада на набережных установлено 16 экранов, на которые будут выводится телевизионная картинка.

Также вечером 28 июля на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт «Экипаж - одна семья».

Напомним, что основные мероприятия пройдут в Петербурге и Кронштадте. Главный морской парад начнется в 11:00 и будет длится около часа. В нем примут участие десятки кораблей, а также подводные лодки и морская авиация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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