Шойгу проверил ход строительства пансиона Минобороны для девочек в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:44 2019-07-25T16:44:03+03:00

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В пансионе воспитанниц Министерства обороны, который строится на Бычьем острове в Петербурге, откроется музыкальная школа. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов министру обороны Сергею Шойгу, с которым они происпектировали завершающий этап работ в здании учебного заведения в четверг, 25 июля 2019 года.

Глава министерства осмотрел учебные классы, спортивный и актовый залы, бассейн, а также обсудил подготовку к приему воспитанниц. Здание должно быть готово к осени, ведь первые ученицы появятся уже 1 сентября 2019 года. В 5, 6 и 7 классы наберут 240 девочек. На обучение принимаются дочери проходящих военную службу в отдаленных военных гарнизонах, дети из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга.

- Решение о создании в Петербурге филиала ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» было принято в поддержание традиций пансионерского образования Северной столицы. Ведь первым женским учебным заведением в России стал Смольный институт, - сообщила пресс-служба правительства города на Неве.

На сегодняшний день Петербург является лидером по количеству довузовских учебных заведений Министерства обороны – здесь есть кадетские корпуса, Суворовское и Нахимовское училища.

ИСТОЧНИК KP.RU