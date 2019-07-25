Взрыв баллона вынес стену в жилом доме в Ленобласти

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-25T17:08:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Взрыв в трехэтажном доме в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области вынес стену и балкон одной из квартир на втором этаже. Инцидент произошел около четырех часов дня в четверг, 25 июля 2019 года. По предварительным данным, пострадал один человек.

Взрыв произошел из-за газового баллонаФото: СОЦСЕТИ

- В Рахье обвалилась стена дома с балконом на Октябрьской улице, построенного два года назад для переселенцев из аварийного жилья, - рассказали очевидцы.

Местные жители рассказывают, что инцидент произошел не случайно. В той самой квартире, где взрывной волной снесло стену, живет семья: муж с женой. Перед ЧП соседи слышали, как супруги серьезно ругались, после чего и прогремел взрыв.

Куски балкона и стены валяются на территории вокруг домаФото: СОЦСЕТИ

Разрешить все споры решил мужчина, поставив в отношениях точку. Он открыл газовый баллон, тот сдетанировал. После взрыва мужчина остался жив. С небольшими травмами он выбежал из квартиры на улицу и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его уже ищут. По всей видимости, в тот момент женщины не было дома.

Сейчас вокруг дома валяется балкон, а также куски стены, гипсокартона и стекла. В самом здании зияет огромная дыра.

ИСТОЧНИК KP.RU