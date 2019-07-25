2019-07-25T17:27:54+03:00
Общество

Из дома на Большой Монетной выселили казаков-нелегалов

Больше восьми лет помещение незаконно использовали как ставку атамана и жилую площадь
Петр КИБЕР
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Ставка атамана союза казаков восемь лет занимала городское помещение без договора аренды. Фото: ККИ СПбСтавка атамана союза казаков восемь лет занимала городское помещение без договора аренды. Фото: ККИ СПб
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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободил помещение на Большой Морской улице, которое в течении восьми лет без всякого основания занимала ставка атамана Союза казачьих формирований. Более того, помещение использовали как жилое.

- Ранее объект нежилого фонда был в аренде «Союза казачьих формирований», который прекратил существование как юрлицо в октябре 2011 года, - сообщает пресс-служба ККИ.

Помещение площадью более 60 квадратных метров, которое располагалось на первом этаже дома, на Большой Монетной, 22, литера А («Дом А.И. Балинского») оказалось те только офисом не существующего по документам казачьего союза, но и жилой квартирой.

Ранее бывших арендаторов уже предупреждали о выселении, но поскольку результатов не было, сотрудники комитета решили сделать это собственными руками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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