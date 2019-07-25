Петербургские хирурги пришили 7-летнему мальчику отрубленные топором пальцы

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-25T17:30:55+03:00

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Юный пациент из Псковской области, 24 июля, пережил успешную операцию по реплантации двух пальцев руки. Эту непростую процедуру провели врачи 4-го хирургического отделения Педиатрического университета. Больше 12 часов они боролись за то, чтобы не только вернуть пальцы на место семилетнему мальчику, но и чтобы они могли прижиться и функционировать как и раньше.

- 23 июля в Псковской области ребенок получил ампутацию двух пальцев руки. Это произошло, когда ребенок вместе с братом рубил дрова, - рассказали в пресс-службе СПбГПМУ.

В семь утра 24 июля бригада микрохирургов во главе с Борисом Львовичем Севрюговым и Андреем Петровичем Ивановым приступила к операции, которая длилась весь день и завершилась только к девяти вечера. Команда микрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, трансфузиологов поработала на славу, так как им удалось успешно пришить пальцы, артерии и вены с применением микрохирургических методов оперирования. По словам врачей, сейчас мальчик чувствует себя хорошо, и процесс выздоровления выглядит положительно.

Хирурги СПбГПМУ уже сталкивались с похожим случаем, когда в начале июня поступил ребенок из Карелии с отсеченными пальцами. Тогда врачи Педиатрического университета также провели успешную операцию по восстановлению кисти мальчику.

ИСТОЧНИК KP.RU