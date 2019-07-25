2019-07-25T18:25:38+03:00
Общество

Шойгу проверил генеральную репетицию парада в честь Дня Военно-морского флота 2019 в Санкт-Петербурге

Министр обороны и тысячи зрителей собрались на Адмиралтейской набережной
Лилия КОЗЛОВА
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Сергей Шойгу посетил репетицию парада ко Дню ВМФ 2019 в Петербурге / Фото: СмольныйСергей Шойгу посетил репетицию парада ко Дню ВМФ 2019 в Петербурге / Фото: Смольный
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Десятки кораблей, вертолетов, самолетов и пешие расчеты оттачивают каждое движение, каждый маневр, готовясь к Дню Военно-морского флота 2019 года в Петербурге. В четверг, 25 июля, в акватории Невы прошла генеральная репетиция парада. Готовность к торжеству, которое состоится 28 июля, проверил лично министр обороны России Сергей Шойгу.

- В ходе генеральной репетиции министр обороны совершил обход парадной линии статического строя кораблей на рейде Кронштадта и Невы, а также прохождение кораблей по реке, - сообщили в военном ведомстве.

За генеральной подготовкой министр обороны наблюдал вместе с главой Петербурга / Фото: Смольный

За генеральной подготовкой министр обороны наблюдал вместе с главой Петербурга / Фото: Смольный

Речную часть парада открыли десантные и патрульные катера. Сергей Шойгу в компании временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова заняли смотровые места на Адмиралтейской набережной, откуда обозревали строй кораблей, красиво и торжественно проходящих по Неве, словно это не репетиция, а уже сам парад.

В генеральной репетиции приняли участие более 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов среди которых новейшие надводные корабли, которыми оснащается ВМФ, корабли дальней океанской и морской зоны.

После того, как Шойгу убедился в готовности флота и авиации к параду, он отправился на Бычий остров, где осмотрел новое здание пансиона Минобороны для девочек. Учебное заведение откроется уже 1 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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