2019-07-25T18:39:13+03:00
Происшествия

Вертолет эвакуировал пострадавших в массовом ДТП на КАД у Петергофа

На кольцевой дороге столкнулись две «легковушки» и грузовик с мороженым
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Пострадавших в ДТП на КАД госпитализировали на вертолетеПострадавших в ДТП на КАД госпитализировали на вертолетеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

На внешнем кольце КАД в Петербурге днем в четверг, 25 июля, произошла серьезная массовая авария. На трассе недалеко от Петергофа столкнулись два легковых автомобиля и грузовик с мороженым. Эвакуировать пострадавших пришлось по воздуху, с помощью санавиации.

- Парень на грузовике ехал по обочине. В итоге попал в мелкое ДТП и после него полетели все остальные. Куда люди так торопятся, - рассказала в сети свидетельница аварии.

По данным ГИБДД, авария произошла в 16:30 на 40-м километре внешнего кольца КАД. «Форд Транзит» наехал на стоящий автомобиль «Грейт Волл», а после врезался в «Ниссан Альмера». «Ниссан», в свою очередь, отбросило в заграждение между полосами.

В итоге помощь понадобилась водителю «Ниссан». Его госпитализировали с травмами средней степени. А его 60-летняя пассажирка пострадала куда серьезнее. Свидетели рассказали о том, что несчастная лежала в машине скорой вся в крови. Спасать его прилетел вертолет, который забрал женщину в больницу.

Сейчас сотрудники дорожной полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пекло: В пятницу в Петербург придет 30-градусная жара
Петербуржца, который задержал напавшего на глухонемых в метро, наградили
15 человек эвакуированы после взрыва в доме во Всеволожском районе Ленобласти
В 2021 году количество туристов в Петербурге вырастет до 12 миллионов
Шойгу проверил генеральную репетицию парада в честь Дня Военно-морского флота 2019 в Санкт-Петербурге
Петербургские хирурги пришили 7-летнему мальчику отрубленные топором пальцы
Из дома на Большой Монетной выселили казаков-нелегалов
Взрыв баллона вынес стену в жилом доме в Ленобласти
Шойгу проверил ход строительства пансиона Минобороны для девочек в Петербурге
Петербург готов к проведению главного парада на День Военно-Морского флота
Крошик сыграл главную роль в фильме о ладожских нерпах
Самый большой в мире Андреевский флаг развернут в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге
В Карелии вышедший из леса медведь напал на дачника
На севере Петербурга горит крупный автосервис
Один человек погиб и трое детей пострадали в лобовом ДТП под Петербургом
В Ленобласти раскрыли убийство 15-летней девушки, совершенное 14 лет назад
Лифт c людьми рухнул с девятого этажа в доме на Будапештской
СК показал видео из квартиры убитой гражданской активистки Елены Григорьевой
В Петербурге задержали мошенников со стройматериалами, «зарабатывавших» до 30 миллионов рублей в месяц
Из-за репетиции парада на День Военно-Морского флота в центре Петербурга ограничили движение
На улице Профессора Качалова каршеринг «забодал» автобус
Полиция обезвредила банду, легализовавшую больше 300 мигрантов
Экс-главе Дома офицеров смягчили меру пресечения, после того, как она признала вину