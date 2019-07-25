Вертолет эвакуировал пострадавших в массовом ДТП на КАД у Петергофа

СЕГОДНЯ 18:39 2019-07-25T18:39:13+03:00

На кольцевой дороге столкнулись две «легковушки» и грузовик с мороженым

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На внешнем кольце КАД в Петербурге днем в четверг, 25 июля, произошла серьезная массовая авария. На трассе недалеко от Петергофа столкнулись два легковых автомобиля и грузовик с мороженым. Эвакуировать пострадавших пришлось по воздуху, с помощью санавиации.

- Парень на грузовике ехал по обочине. В итоге попал в мелкое ДТП и после него полетели все остальные. Куда люди так торопятся, - рассказала в сети свидетельница аварии.

По данным ГИБДД, авария произошла в 16:30 на 40-м километре внешнего кольца КАД. «Форд Транзит» наехал на стоящий автомобиль «Грейт Волл», а после врезался в «Ниссан Альмера». «Ниссан», в свою очередь, отбросило в заграждение между полосами.

В итоге помощь понадобилась водителю «Ниссан». Его госпитализировали с травмами средней степени. А его 60-летняя пассажирка пострадала куда серьезнее. Свидетели рассказали о том, что несчастная лежала в машине скорой вся в крови. Спасать его прилетел вертолет, который забрал женщину в больницу.

Сейчас сотрудники дорожной полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU