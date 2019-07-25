В 2021 году количество туристов в Петербурге вырастет до 12 миллионов

СЕГОДНЯ 19:10 2019-07-25T19:10:43+03:00

К 2021 году турпоток в Петербурге вырастет до 12 миллионов человек Фото: Артем КИЛЬКИН

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К 2021 году в Петербург будут приезжать по шесть миллионов иностранных туристов и около 12 миллионов в общем. В минувшем 2018 году в Северную столицу из заграницы приехали около 3,9 миллионов человек. Власти города считают, что на увеличение турпотока повлияет введение электронных виз, которые на прошлой неделе одобрил президент России во время петербургского визита.

- Так, количество иностранных путешественников в Петербурге должно увеличиться в полтора раза благодаря упрощенной системе электронных виз, - пишут «Невские новости».

Всего за минувший год Северную столицу посетили 8,2 миллиона туристов. В этом году власти города ожидают, что количество человек, желающих посетить Петербург, увеличится на 10 процентов.

Правительство Петербурга отмечает, что доходы от туризма являются значимыми для города. Кроме того, в городе на Неве могут ввести туристический сбор с иностранных туристов в размере 100 рублей в день.

ИСТОЧНИК KP.RU