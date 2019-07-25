2019-07-25T19:46:22+03:00
Происшествия

15 человек эвакуированы после взрыва в доме во Всеволожском районе Ленобласти

Сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации последствий ЧП
Лилия КОЗЛОВА
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Из дома в Ленобласти, где взрывом снесло стену, эвакуировали людейИз дома в Ленобласти, где взрывом снесло стену, эвакуировали людейФото: СОЦСЕТИ
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В главном управлении МЧС по Ленинградской области 25 июля собрали оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП, произошедшего в Рахьинском городском поселении Всеволожского района. В 15:35 часов в четверг в одном из домов на Октябрьской улице взорвался баллон с газом. Мощная волна вынесла стену здания вместе с балконом.

- Из пострадавшего подъезда было эвакуировано 15 человек. Для нуждающихся в крове жильцов дома развернут пункт временного размещения и подготовлено горячее питание, - сообщили в МЧС Ленобласти.

Дом, в котором произошло ЧП, был построен два года назад для переселенцев из аварийного жилья. Во время экстренного заседания оперативная группа приняла решения о жизнеобепечении жильцов дома и о проведении экспертизы на предмет пригодности дома к его дальнейшей эксплуатации.

Напомним, что по предварительным данным, взрыв произошел после семейной ссоры жильцов пострадавшей квартиры. Взбешенный супруг открыл газовый баллон, тот сдетанировал и вынес стену в жилище. Сам мужчина остался жив. Несмотря на травмы, он выбежал из квартиры и скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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