2019-07-25T20:44:03+03:00
Общество

Петербуржца, который задержал напавшего на глухонемых в метро, наградили

Храбрый парень выхватил у мужчины нож и помог задержать его до приезда полиции
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржца, который спас глухонемых пассажиров метро, наградилиПетербуржца, который спас глухонемых пассажиров метро, наградилиФото: Олег ЗОЛОТО
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Начальник главного управления МВД Петербурга наградил 28-летнего местного жителя Виталия Городилова за храбрость и отвагу. Молодой человек стал героем, когда спас двух глухонемых мужчин в вагоне метро от обезумевшего человека с ножом. Сегодня, 25 июля, в торжественной обстановке ему вручили грамоту и памятный подарок.

- В ночь на 20 июля на станции метрополитена «Пушкинская» произошел конфликт, в ходе которого 36-летний безработный напал с ножом на двух пассажиров. Виталий, который стал очевидцем этого, не растерялся и бросился на вооруженного мужчину, отобрал у него нож и удерживал его пока не пришла полиция, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Насколько известно, 28-летний Виталий работает поваром. Генерал-майор полиции Роман Плугин лично вручил молодому человеку грамоту и памятный подарок, поблагодарив героя за смелый мужской поступок и активную гражданскую позицию.

Напомним, что пострадавшими в метро стали двое глухонемых мужчин. По всей видимости, безработный обратился к ним в поезде, но те не услышали его и ничего не ответили. Тогда мужчина схватил нож и несколько раз ударил по телам несчастным.

Мужчина изрезал двух глухонемых в метро Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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