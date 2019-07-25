2019-07-25T21:09:32+03:00
Общество

Пекло: В пятницу в Петербург придет 30-градусная жара

Долгожданное знойное лето заглянет в Северную столицу
Лилия КОЗЛОВА
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В пятницу, 25 июля, в Петербурге ожидается 30-градусная знойная погодаВ пятницу, 25 июля, в Петербурге ожидается 30-градусная знойная погодаФото: Олег ЗОЛОТО
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Прогноз погоды на пятницу, 25 июля, в Петербурге заставит удивиться каждого жителя города. Небывалая жара и пекло надвигаются на Северную столицу. Синоптики обещают до +30 градусов тепла. При этом весь день на небе не будет ни облачка, а о дожде и вовсе можно забыть.

- Температура воздуха в ночь на 25 июля ожидается около 15-17 градусов. Днем под ярким и знойным солнцем воздух нагреется до 28-30 градусов жары, - прогнозируют синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Зной и пекло продержатся все выходные. В субботу, 27 июля, в Петербурге снова без осадков и 30-градусная жара. Самое время для того, чтобы выбраться на пляж Финского залива и принять солнечные ванны.

В воскресение, 28 июля, ближе к вечеру 28-градусную жару немного освежит дождь. Возможно, что в некоторых районах города пройдут даже грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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