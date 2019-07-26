2019-07-26T08:14:20+03:00
Происшествия

В Красном Селе в ДТП погиб байкер, а под Колпино разбился водитель квадроцикла

Одному мужчине было 28 лет, другому - 37
Петр КИБЕР
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В Красном Селе погиб молодой байкер. Фото: vk.com/spb_todayВ Красном Селе погиб молодой байкер. Фото: vk.com/spb_today
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Сразу две смертельные аварии с мототехникой произошли поздним вечером 25 июля под Петербургом. В обоих погибли молодые еще мужчины, в самом расцвете сил. И там и там водители не смогли справиться со своими «железными конями».

- Около 22:50 25 июля в Колпинском районе Петрославянка у дома номер 55 по центральной улице водитель квадроцикла 1982 года рождения не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место ДТП медики уже ничем не смогли помочь мужчине - он скончался моментально, при аварии.

Второй трагический случай произошел часом позднее в Красном Селе. Здесь 28-летний мотоциклист по неизвестной причине вылетел с дороги и врезался в стойку дорожного знака. Полученные байкером травмы оказались несовместимы с жизнью.

В обстоятельствах обеих смертельных аварий разбираются сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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