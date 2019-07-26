Петербуржец поехал в «булоШную» на карШеринге и разбил его

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-26T08:41:55+03:00

Как и почему - два главных вопроса в очередной аварии с каршерингом. Фото: vk.com/spb_today

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Что ни день, то ДТП с участием каршеринга. Конечно, говорить что в аварии попадают только прокатные машины - не совсем правильно, но увы ситуации иногда говорят сами за себя. Таких глупых инцидентов, как с подобным видом транспорта, нет ни с каким другим, разве что такси может поспорить.

- Наши люди в булоШную на такси не ездят, они берут карШеринг, - пишут петербуржцы в соцсетях.

Причиной иронии стала авария в Невском районе Северной столицы. Здесь, на улице Бабушкина, у дома номер 85 утром 26 июля обнаружился брошенный и побитый прокатный «Фольксваген». При этом машина стояла не на дороге, а была на тротуаре, носом ткнувшись в ступеньки кафе-парикмахерской.

Рядом с разбитой машиной стоял автомобиль ГИБДД - сотрудники дорожной инспекции вдумчиво оформляли нарушение. Впрочем, водителя каршеринга на месте аварии давно уже не было, он, как говорится в таком случае, завершил аренду.

Напомним, что лишь накануне все в том же Невском районе точно такой же «Фольксваген» забодал автобус на улице Профессора Качалова и собрал серьезную пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU