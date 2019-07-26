2019-07-26T09:05:10+03:00
Общество

Мне не нужны эти деньги: Соперник погибшего петербургского боксера Максима Дадашева отказался от гонорара за поединок

Пуэрториканец Субриэль Матиас не стал брать 75 тысяч долларов призовых
Петр КИБЕР
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Субриэль Матиас отказался от денег за бой, ставший последним для Максима Дадашева. Фото: Global Look Press / кадры видеоСубриэль Матиас отказался от денег за бой, ставший последним для Максима Дадашева. Фото: Global Look Press / кадры видео
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Соперник умершего после боя петербургского боксера Максима Дадашева отказался от призовых за поединок. Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас был шокирован таким исходом и не стал брать полагавшиеся ему 75 тысяч долларов.

- Мне не нужен этот чек, - заявил после известия и гибели Дадашева Матиас, чьи слова приводит телеканал NBC News 4.

По словам представителей соперника российского боксера, он был потрясен произошедшим.

- Мы просто выходим на ринг, думая о том, чтобы обеспечить наши семьи, но не представляем, что может произойти, насколько тяжело нам там придется. Все знает только Бог, - заявил Субриэль Матиас. - Лети высоко, великий воин. Покойся с миром, Максим Дадашев.

Напомним, что бой Матиаса и Дадашева прошел 19 июля в США. После остановленного в 11 раунде поединка у российского боксера произошел отек мозга. Его срочно доставили в госпиталь, однако 23 июля спортсмен скончался.

В российской федерации бокса уже пообещали помочь семье Максима и провести собственное расследование его смерти. Похоронят боксера в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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