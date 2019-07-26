Мне не нужны эти деньги: Соперник погибшего петербургского боксера Максима Дадашева отказался от гонорара за поединок
Соперник умершего после боя петербургского боксера Максима Дадашева отказался от призовых за поединок. Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас был шокирован таким исходом и не стал брать полагавшиеся ему 75 тысяч долларов.
- Мне не нужен этот чек, - заявил после известия и гибели Дадашева Матиас, чьи слова приводит телеканал NBC News 4.
По словам представителей соперника российского боксера, он был потрясен произошедшим.
- Мы просто выходим на ринг, думая о том, чтобы обеспечить наши семьи, но не представляем, что может произойти, насколько тяжело нам там придется. Все знает только Бог, - заявил Субриэль Матиас. - Лети высоко, великий воин. Покойся с миром, Максим Дадашев.
Напомним, что бой Матиаса и Дадашева прошел 19 июля в США. После остановленного в 11 раунде поединка у российского боксера произошел отек мозга. Его срочно доставили в госпиталь, однако 23 июля спортсмен скончался.
В российской федерации бокса уже пообещали помочь семье Максима и провести собственное расследование его смерти. Похоронят боксера в Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU