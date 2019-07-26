На стихийной свалке на Дальневосточном проспекте нашли груду копий паспортов петербуржцев
Жители Невского района Петербурга нашли груду личных документов, выкинутых на несанкционированную свалку. На пустыре, расположенном между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной обнаружили кучу ксерокопий паспортов, а также деловые бумаги и печати организаций.
- Товарищи, это беспредел! На незаконной свалке между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной найдены: копии паспортов, печати организаций и прочая конфиденциальная информация. Что делать с этим? - вопрошают возмущенные петербуржцы в соцсетях.
На фотографиях хорошо видны не только копии паспортов, но и папка с надписью «ПФР» на корешке. Эта аббревиатура означает «Пенсионный фонд России». То есть на свалке валяются личные финансовые документы горожан, которые шли в государственные инстанции.
Пока петербуржцы гадают, кто все это выкинул и собираются обратиться в полицию.
Стихийная свалка расположена между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной. Фото: vk.com/unreleased_dtp
ИСТОЧНИК KP.RU