На стихийной свалке на Дальневосточном проспекте нашли груду копий паспортов петербуржцев

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-26T10:29:54+03:00

Кроме этого местные жители говорят, что здесь нашли кучу документов и даже печати организаций

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Жители Невского района Петербурга нашли груду личных документов, выкинутых на несанкционированную свалку. На пустыре, расположенном между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной обнаружили кучу ксерокопий паспортов, а также деловые бумаги и печати организаций.

- Товарищи, это беспредел! На незаконной свалке между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной найдены: копии паспортов, печати организаций и прочая конфиденциальная информация. Что делать с этим? - вопрошают возмущенные петербуржцы в соцсетях.

На фотографиях хорошо видны не только копии паспортов, но и папка с надписью «ПФР» на корешке. Эта аббревиатура означает «Пенсионный фонд России». То есть на свалке валяются личные финансовые документы горожан, которые шли в государственные инстанции.

Пока петербуржцы гадают, кто все это выкинул и собираются обратиться в полицию.

Стихийная свалка расположена между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной. Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU