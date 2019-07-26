Из-за сработавшей пожарной сигнализации машины на подземной парковке засыпало «снегом»
Не самый приятный сюрприз получили жители дома 78, корпус 5 по проспекту Луначарского. Утром 25 июля здесь сработала пожарная сигнализация. К месту происшествия моментально приехали насколько расчетов спасателей, но пламени обнаружено не было. Зато порошковая система тушения сработала как надо. «Бонусом» к этому стали засыпанные белым «снегом» автомобили.
- Сработала противопожарная сигнализация в подземном паркинге. Машины целы но покрыты порошком для тушения, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Неизвестно, было срабатывание ложным, или же порошок потушил возникший огонь, но, как отмечают остроумные петербуржцы, ближайшие автомойки сегодня будут «при деньгах».
Не меньше пользователей поразило и то, что система пожаротушения оказалась исправной и действительно сработала при ЧП. Теперь остается надеяться, что ее перезарядят и приведут в рабочее состояние.
А прибирать в паркинге придется еще долго. Но лучше так, чем опасный пожар в многоэтажке.
ИСТОЧНИК KP.RU