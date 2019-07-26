Из-за сработавшей пожарной сигнализации машины на подземной парковке засыпало «снегом»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-26T12:00:38+03:00

Вот что бывает, когда срабатывает система пожаротушения. Фото: vk.com/spb_today

Изменить размер текста: A A

Не самый приятный сюрприз получили жители дома 78, корпус 5 по проспекту Луначарского. Утром 25 июля здесь сработала пожарная сигнализация. К месту происшествия моментально приехали насколько расчетов спасателей, но пламени обнаружено не было. Зато порошковая система тушения сработала как надо. «Бонусом» к этому стали засыпанные белым «снегом» автомобили.

- Сработала противопожарная сигнализация в подземном паркинге. Машины целы но покрыты порошком для тушения, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Неизвестно, было срабатывание ложным, или же порошок потушил возникший огонь, но, как отмечают остроумные петербуржцы, ближайшие автомойки сегодня будут «при деньгах».

Не меньше пользователей поразило и то, что система пожаротушения оказалась исправной и действительно сработала при ЧП. Теперь остается надеяться, что ее перезарядят и приведут в рабочее состояние.

А прибирать в паркинге придется еще долго. Но лучше так, чем опасный пожар в многоэтажке.

ИСТОЧНИК KP.RU