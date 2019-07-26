Подержанные авто подорожали в Санкт-Петербурге почти на 3 процента

СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-26T12:27:23+03:00

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Названы самые популярные модели подержанных автомобилей, которые пользуются спросом в Санкт-Петербурге. Лидером в рейтинге, который составили аналитики Авто.ру, стала Лада, на втором месте Volkswagen, а следом идут Mercedes и Ford.

А вот ТОП-3 самых популярных моделей в Санкт-Петербурге возглавил Ford Focus, который занимает 3,1% от всех продаваемых автомобилей с пробегом в Ленинградской области.

- Если в большинстве регионов в ТОП также входят различные модели Лада, то в Ленинградской области на втором месте среди самых продаваемых подержанных машин - Skoda Octavia и Opel Astra, а также Hyundai Solaris, - добавили эксперты.

Что касается стоимости машин, то по итогам первого полугодия 2019 года, подержанные автомобили в Санкт-Петербурге стали дороже. Средняя стоимость продаваемой машины составила 721 тыс. рублей - это на 2,8% больше, чем в первом полугодии 2018 года, и на 20,2% больше общероссийского показателя средней стоимости 575 тыс. рублей.

- Средний возраст увеличился на 8 месяцев и составил 10 лет и 3 месяца, - отметили в Авто.ру. - Для сравнения самый возрастной автопарк в Омской области и Красноярском крае, где возраст автопарка в среднем 14,1 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU