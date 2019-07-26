Александр и София - самые популярные имена у детей в Петербурге в 2019 году

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-26T12:58:03+03:00

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Выбор имени - ответственное и непростое мероприятие для родителей будущего малыша. Сколько копий сломано, как назвать ребенка, чтобы и оригинально был и дети потом в школе не дразнились. Да и мода на имена также дает свои результаты. Как называли малышей в 2109 году петербургские родители - рассказали в комитете по делам ЗАГС.

- Мальчиков чаще всего нарекали Александрами, Михаилами и Артемами, а девочек Софьями, Маринами и Аннами, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет.

Также среди мужских имен популярны: Максим, Иван, Дмитрий, Роман, Даниил, Кирилл, Лев. Среди девочек: Алиса, Анастасия, Виктория, Ксения, Полина, Дарья и Елизавета.

Это сводные данные за первые шесть месяцев 2019 года. Впрочем, по сравнению с некоторыми оригиналами, давшим в 2018 году своим детям такие имена, как Эктор, Златозар, Лесомир, Пафнутий, Нерон, а также Рея, Доброслава, Этна, Трина и Неа, нынешний список выглядит безобидно.

ИСТОЧНИК KP.RU