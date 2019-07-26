Полиция начала проверку после находки свалки с копиями паспортов петербуржцев

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-26T12:54:43+03:00

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Полиция Невского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту обнаружения ксерокопий паспортов и прочих личных документов, которые были найдены на пустыре, расположенном между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной.

- В полицию позвонил мужчина, который сообщил, что проходя мимо дома 12, корпус 2 на Дальневосточном проспекте, на пустыре на свалке обнаружил большое количество копий документов с персональными данными граждан, а также многочисленные оттиски печатей коммерческих структур, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В настоящее время на место происшествия выехали стражи порядка, которые выяснят обстоятельства происшествия.

Напомним, о находке стало известно накануне. Гулявший по району местный житель ужаснулся увиденному, назвал все «беспределом» и опубликовал фотографии в соцсетях. После его звонка и внимания со стороны СМИ, на проблему обратили внимание полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU