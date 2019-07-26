Сотни петербуржцев застряли в пробках на границе с Финляндией

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-26T13:19:58+03:00

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В Финляндии высокий туристический сезон. Несмотря на то, что петербуржцы в Суоми традиционно едут зимой, а лето проводят на теплых морях, нынешний год - исключение. Спрос на финские визы огромен, а пробки на границах внушают уважение и страх.

Судя по данным сервиса «граница онлайн», по состоянию на 11 часов утра 25 июля на выезд в Финляндию на пункте пропуска «Торфяновка» стояли 95 автомобилей. Время ожидания при этом приблизительно составляло 1 час и 54 минуты.

Лучше, но не сильно в «Брусничном», там толкались 74 автомобиля, последнему из которых своей очереди предстояло ждать больше полутора часов, чтобы оказаться в Стране тысячи озер.

Проще всего было проехать из Светогорска в соседнюю Иматру. Здесь на выезд из России стояли 42 машины. Время ожидания - 42 минуты.

А вот на въезд в Россию очередей практически нет. Видимо финны решили не отпрашиваться с работы, а рвануть в Пиетари (Петербург по-фински) в выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU