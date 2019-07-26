Ну, бывает: Петербуржец кормил уток в пруду и потерял «травмат»

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-26T14:02:29+03:00

Собираетесь кормить уток - возьмите с собой пистолет. Никогда не знаешь, чего ожидать от этих пернатых тварей. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Пойти покормить уточек - любимое занятие петербуржцев. Для этого необходимы: пруд с водоплавающими, батон (лучше два) и...травматический пистолет. Именно его захватил с собой на прогулку в парк некий житель Северной столицы.

- 25 июля 2019 года в полицию Невского района обратился 56-летний местный житель, работающий в коммерческой фирме, с заявлением о том, что потерял кобуру с травматическим пистолетом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в парке имени Бабушкина, где мужчина кормил уток. По собственной неосторожности он упал в водоем, после чего обнаружил отсутствие «травмата». В каком состоянии в этот момент был житель Северной столицы - неизвестно.

По словам петербуржца, он сделал несколько попыток самостоятельно найти пистолет, но результата это не дало. Договориться с утками тоже не получилось, «травмат» они не отдали. Немного подумав, обездоленный хозяин пистолета пошел писать заявление в полицию. Теперь проверкой истории занимаются стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU