Главу районного управления МЧС арестовали за взятку в 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-26T14:46:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Смольнинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС Петербурга по Невскому району Николая Васильева, которого подозревают в получении более чем 2-миллионной взятки.

- 24 июля 2019 года на Московском вокзале мужчина получил от посредника взятку в 10 тысяч рублей и муляж денежных средств на сумму в 2 миллиона 350 тысяч рублей, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.

По версии правоохранительных органов, эти деньги Васильев просил за то, чтобы согласовать акты о снятии защитных сооружений с нескольких объектов одной коммерческой структуры. Бизнесмены сделали вид, что согласились и пошли с заявлением в полицию.

Сам Васильев в суде вину полностью отрицал. Под домашним арестом он останется до 23 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU