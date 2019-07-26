2019-07-26T15:10:51+03:00
Происшествия

Утопленника вытащили на солнечный пляж в парке 300-летия Петербурга

Человек погиб, спасаясь от знойной жары в Финском заливе
Лилия КОЗЛОВА
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В парке 300-летия из Финского залива вытащили утопленникаВ парке 300-летия из Финского залива вытащили утопленникаФото: СОЦСЕТИ
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Спокойное и размеренное настроение отдыхающих в парке 300-летия Петербурга днем в пятницу, 26 июля, омрачил трагический инцидент. На залитый ярким солнцем песочный берег из воды вытащили труп. Тело утопленника выловили недалеко от торгово-развлекательного центра «Питерлэнд», вокруг которого в такую теплую погоду гуляют много людей, в том числе с детьми.

Возраст и пол утопленника очевидцы не сообщили. По всей видимости, человек, спасаясь от 30-градусной жары, которая неожиданно ударила в Петербурге, решил искупаться. Но, почему-то, выбраться на берег живым уже не смог.

- Как там можно утонуть? Глубина по пояс, - удивилась одна из петербурженок в соцсети.

Однако, как показывает практика, порой несчастные случаи происходят. Этим летом 2019 года больше всего трагических инцидентов произошло на Суздальских озерах, которые находятся рядом со станцией метро «Озерки». Чаще всего смертью купание заканчивалось для отдыхающих, которые изрядно выпив, отправлялись вплавь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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