2019-07-26T15:38:33+03:00
Происшествия

В Старом Петергофе появились квартирные мошенники на зеленых «Жигулях»

Под предлогом проверки труб неизвестные люди проникают в жилье пенсионеров
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Старого Петергофа опасаются мошенников на зеленых "Жигули"Жители Старого Петергофа опасаются мошенников на зеленых "Жигули"Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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«Предупредите близких!» - бьют тревогу жители Старого Петергофа в Петербурге. Бдительные граждане рассказали в социальных сетях о том, что в их районе появились мошенники, которые ходят по квартирам и обманным путем проникают к ним. Как это «заведено», в качестве жертв они выбирают в основном пенсионеров.

- Второй день по домам ходят мошенники. Под предлогом проверки цвета и напора воды в кранах заходят в квартиру. Говорят о заявках и жалобах от соседей в службы ЖКС, но на самом деле никакие жалобы не поступали, - анонимно сообщил один из местных жителей в соцсети.

После того, как подозрительные личности уходят, на домашний телефон следует звонок, девушка назначает время в которое придут представители их компании и будут менять трубы, объясняя это тем, что в районе идет плановое проведение этих работ. Хотя, опять же, в ЖКС эту информацию не подтверждают.

В заблуждение доверчивых пенсионеров вводит то, что звонят именно на городские телефоны, а также обращаются к квартирантам по имени и отчеству, обладая информацией о проживающих в квартире лицах.

О конкретных случаях ограбления обеспокоенные жители не сообщили. Однако предупредили, что предположительные мошенники приезжают на «дело» на зеленом автомобиле «Жигули».

ИСТОЧНИК KP.RU

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