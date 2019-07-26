2019-07-26T15:59:35+03:00
Происшествия

Два туриста из Китая избили петербурженку в очереди на вход в «Царское Село»

Нетерпеливые мужчины очень спешили насладиться красотами музея-заповедника
Лилия КОЗЛОВА
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Туристы из Китая избили девушку в очереди на вход в "Царское Село"Туристы из Китая избили девушку в очереди на вход в "Царское Село"Фото: Артем КИЛЬКИН
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Тяга к достопримечательностям у некоторых туристов выходит за грани разумного. В четверг, 25 июля, в петербургском городе Пушкин сотрудники вневедомственной охраны задержали двух туристов из Китая. Взрослые мужчины 45-ти и 53-х лет устроили драку в очереди на вход в музей-заповедник «Царское Село». Во время долгого ожидания, у туристов лопнуло терпение, и они выместили свою злость на стоящую рядом 29-летнюю девушку.

- Между двумя туристами из государства в Восточной Азии и гражданкой России, которые стояли в очереди на вход в парк, произошел конфликт. Из-за чего конкретно началась ссора, не уточняется. Однако китайские туристы напали на девушку: ударили ее локтем в живот и повалили на землю, - сообщили в Росгвардии.

На потасовку быстро отреагировали остальные стоящие в очереди люди и позвали на помощь, нажав кнопку тревожной сигнализации. Спустя две минуты сотрудники Росгвардии уже были на месте.

Иностранных граждан передали в руки полиции. Девушку госпитализировали в городскую больницу с тупой травмой живота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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