Лихая погоня полиции за желтым «Гольфом» в Петербурге попала на видео

СЕГОДНЯ 16:26 2019-07-26T16:26:29+03:00

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В четверг, 25 июля, на улице Профессора Качалова в Петербурге автомобилисты и прохожие наблюдали сцену из настоящего боевика. На глазах изумленных зрителей разворачивалась лихая погоня машины ДПС за желтым «Гольфом». Несмотря на маневры дорожных полицейских, правосудие так и не восторжествовало, так как ему помешала внезапная авария. Погоню с неудачным концом сняла камера одного их петербургских автомобилистов.

На кадрах видно, как желтый автомобиль, виляя, уезжает от машины ДПС. Дорожные полицейские решаются на перехват. Однако, выскочив на встречную полосу движения через двойную сплошную, неудачно подставляют нос проносящемуся мимо BMW. После аварии правоохранители выбежали из машины и бросились к желтому «Гольфу». Но задержать его не успели, так как тот быстро укатил восвояси.

Некоторые автомобилисты в соцсети порадовались за водителя на «Гольфе». Молодец, мол, смог уйти. Однако более рассудительные петербуржцы их упрекнули в этом.

- Чего вы радуетесь за черта на «Гольфе»? Может он пьяный или человека сбил. Не так просто же погоня была, - возмутились некоторые пользователи сети.

Продолжение эта эпичная погоня пока не получила. Судя по видео, сотрудники ДПС травм в аварии не получили. Что с водителем BMW, не известно.

ДТП во время погони машины ДПС за желтым "Гольфом" в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU