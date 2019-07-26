Ростральные колонны зажгут в День Военно-морского флота в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-26T16:46:07+03:00

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В воскресение, 28 июля, в честь Дня Военно-морского флота в Петербурге зажгут огни на Ростральных колоннах, которые украшают стрелку Васильевского острова. Несмотря на реставрацию «маяков», они все же начнут работать, следуя строй доброй традиции, ведь эти факелы зажигают только несколько раз в году по особенных случаям.

- А честь Дня Военно-морского флота факелы на Ростральных колоннах загорятся 28 июля в 10:00 и будут гореть до 14:00, во время парада. Повторно полюбоваться пламенем можно будет вечером, когда в Северной столице стемнеет, с 22:00 до 23:30, - сообщили в пресс-службе компании «ПетербургГаз», которая отвечает за огонь на колоннах.

Вчера, 25 июля, во время генеральной репетиции газовики проверили, как работает оборудование, и выполнили тестовый розжиг. Увы, в этом году один из символов Петербурга во время праздника будет гореть не во всей своей красе. В середине мая 2019 года колонны начали ограждать строительными лесами. Сейчас реставраторы занимаются скульптурами у подножия колонн. Работы по восстановлению фигур, символизирующих четыре великие реки России закончатся к осени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/708431" frameborder="0"></iframe> Ростральные колонны в Петербурге закрыли на реставрацию с 13 мая 2019 года.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU