2019-07-26T17:24:19+03:00
Общество

Живопись 19-го века нашли под слоем штукатурки в церкви Богоявления в Петербурге

Реставраторы бережно раскрывают красочный слой от загрязнений [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В петербургской церкви продолжается реставрация авторской живописи / Фото: КГИОПВ петербургской церкви продолжается реставрация авторской живописи / Фото: КГИОП
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В церкви Богоявления на Двинской улице, дом 2 в Петербурге продолжается реставрация уникальной живописи в интерьерах южного и северного нефов здания. Уникальность росписи заключается в том, что она не была уничтожена в советское время, как во многих других церквях, а была частично закрашена, а частично, из-за сильного загрязнения, не была распознана.

Реставраторы бережно счищают защитный слой с живописи / Фото: КГИОП

Реставраторы бережно счищают защитный слой с живописи / Фото: КГИОП

- Сегодня выполнена уже 1/4 часть всей работы. Но прогнозировать сроки окончания реставрации мы не беремся, даже при условии того, что этот памятник очень хорошо изучен специалистами, – отмечает художник-реставратор Андрей Чувин.

Живопись сохранилась благодаря профилактической заклейке – папиросной бумаге на восковой мастике. Сейчас специалисты бережно снимают ее, расчищают красочный слой от загрязнений, методом инъектирования укрепляют штукатурную основу.

Роспись в церкви появилась в 19-м веке / Фото: КГИОП

Роспись в церкви появилась в 19-м веке / Фото: КГИОП

В этом году реставраторам удалось совершить открытие – на южной стене северного придела алтарной части была найдена композиция, которая не вошла в альбом Карла Буллы.

В 2019 году на реставрацию интерьеров храма из бюджета Петербурга по программе КГИОП выделено 37,1 миллионов рублей. Всего с 2000 по 2019 годы на реставрацию церкви выделено порядка 340 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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