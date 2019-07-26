2019-07-26T17:40:34+03:00
Общество

Петербуржцев предупредили об опасности пожаров в 30-градусную жару

Сотрудники МЧС Ленобласти находятся в полной боеготовности
Лилия КОЗЛОВА
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МЧС Ленобласти предупредили об опасности возникновения пожаров во время жарыМЧС Ленобласти предупредили об опасности возникновения пожаров во время жарыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Долгожданная летняя жара в Петербурге, которая неожиданно ударила по городу в конце июля, помимо солнечных ожогов таит в себе и другие опасности. Сотрудники МЧС предупредили жителей Северной столицы и Ленинградской области о том, что коварное 30-градусное пекло может стать причиной серьезных пожаров. Разводить огонь в лесу в такую сухую погоду не рекомендуется.

- 27 и 28 июля на территории Ленобласти ожидается 3-й класс пожароопасности при дневной температуре + 25-30 градусов, - сообщили в МЧС 47-го региона.

Спасатели отмечают, что очаги природных пожаров могут возникать неожиданно и также стремительно разгораться. Чаще всего стихийный огонь начинает пожирать местность во время проведения сельскохозяйственных работ или в местах отдыха горожан, обычно в лесу.

Согласно рекомендациям МЧС, в такую жаркую, сухую погоду не следует разводить костры в ветреную погоду, а также без надобности особенно в лесу. Для костра лучше выбирать место на песчаной или галечной косе у реки или у озера. Можно также развести костер на открытой поляне. Место вокруг будущего костра надо обложить камнями, очистить от сухой травы, шишек, веток – проще говоря, удалить все, что может гореть, на расстояние не менее полуметра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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