Николай Валуев считает, что смерть боксера Дадашева - ошибка рефери

СЕГОДНЯ 17:57 2019-07-26T17:59:56+03:00

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Смерть в США российского спортсмена Максима Дадашева заставила многих иначе взглянуть на бокс. Свое мнение по этому поводу выразил, в том числе Хабиб Нурмагомедов, который заявил, что после такого не любит спорт, где бойцы вынуждены бить друг друга. Тем временем, Николай Валеув призвал не винить во всем бокс.

- Винить сам бокс не надо, - заявил "КП-Петербург" боксер Николай Валуев. - Врачи не усматривали заболеваний. Все произошло вследствие пропущенных ударов. Кто должен остановить? Тут три варианта: рефери, тренер боксера и сам Максим. Судья останавливает бой, если тяжелое состояние боксера. Но Дадашев поднимал руки и всячески изъявлял желание продолжать поединок. Рефери тут допустил ошибку, и бой был остановлен позже. А боксеры всегда идут до конца. К ним здесь вообще вопросов нет. Ни к мексиканцу, ни к самому Максиму.

Смерть Дадашева стала шоком для всехФото: GLOBAL LOOK PRESS

Николай Валуев уточнил, что после боя мексиканцу ничего не грозит. Он отметил, что противник повел себя по-человечески - отказался от гонорара, выразил свои соболезнования и принес извинения. Для него этот бой стал шоком.

ИСТОЧНИК KP.RU