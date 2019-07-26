2019-07-26T19:13:59+03:00
Происшествия

В Петербурге будут судить диспетчера «Теплосети», виновного в гибели парней в кафе на Измайловском проспекте

Двое молодых людей буквально сварились заживо в кипятке из-за прорыва трубы [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге будут судить диспетчера "Теплосети", причастного к гибели молодых людей в кафе на Измайловском проспектеВ Петербурге будут судить диспетчера "Теплосети", причастного к гибели молодых людей в кафе на Измайловском проспектеФото: Олег ЗОЛОТО
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На скамью подсудимых в Петербурге отправится старший диспетчер центральной диспетчерской службы «Теплосети». В пятницу, 26 июля 2019 года, его обвинили в нарушении правил безопасности во время проведения работ, что повлекло за собой смерть двух молодых людей. Трагедия в анти-кафе «Типичный Питер» произошла ночью 28 сентября 2018 года. Кипяток, хлынувший из прорванной трубы, затопил подвал, и парни буквально сварились в нем заживо.

- С 20 часов 27 сентября по 8 часов утра 28 сентября 2018 года старший диспетчер, находясь в помещении службы, выполняя свои должностные обязанности, действовал небрежно и неосторожно. Он не выполнил необходимые требования производственной инструкции, в результате технологического нарушения ночью 28 сентября 2018 года на участке от подвала дома 20 по Измайловскому проспекту до тепловой камеры 64 на распределительной сети квартала прорвало трубу с кипятком, - сообщили в следственном комитете.

Диспетчер должен был не только понизить давление воды, но и полностью отключить ее подачу. Это могло бы спасти молодых людей от смерти.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Прорыв кипятка на Измайловском проспекте: в подвале в кафе заживо сварились два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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