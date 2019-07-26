2019-07-26T19:36:58+03:00
Общество

Петербуржцы смогут посетить одну из старейших действующих гидроэлектростанций области

Волховская ГЭС откроет двери в честь 150-летия со дня рождения российского инженера Генриха Графтио [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы смогут посетить старейшую гидроэлектростанцию в ВолховеПетербуржцы смогут посетить старейшую гидроэлектростанцию в ВолховеФото: Предоставлено "КП"
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У жителей Петербурга появится возможность побывать на одной из старейших действующих гидроэлектростанций города и увидеть, как она работает. В преддверии 150-летия со дня рождения выдающегося российского инженера Генриха Графтио ПАО «ТГК-1» и Институт Петербурга проведут серию автобусных экскурсий на Волховскую ГЭС.

- С 31 июля по 28 августа 2019 года у жителей и гостей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет возможность побывать на одной из старейших действующих гидроэлектростанций, узнать, как рождается электрическая энергия, и познакомиться с основными вехами электрификации и развития отечественной гидроэнергетики, - рассказали организаторы.

ГЭС находится на реке Волхов в 120 км от Петербурга Фото: Предоставлено "КП"

ГЭС находится на реке Волхов в 120 км от ПетербургаФото: Предоставлено "КП"

Волховская гидроэлектростанция была запущена 19 декабря 1926 года. Находится она на реке Волхов в 120 километрах от Петербурга. Установленная мощность станции — 86 МВт, среднемноголетняя выработка — 382,5 млн кВтч.

Автобусные семичасовые экскурсии будут проходить совершенно бесплатно 31 июля, 14 и 28 августа. Для того, чтобы принять в ней участие и узнать побольше о электрификации России и истории гидроэнергетики, необходимо оставить заявку на официальном сайте Институт Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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