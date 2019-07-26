2019-07-26T20:42:16+03:00
Общество

Нечто на прицепе провезли по Петербургу

Жители города гадают, что же это за «черный цилиндр»
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржцы гадают, что за черную гигантскую вещь везут по городу на прицепеПетербуржцы гадают, что за черную гигантскую вещь везут по городу на прицепеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Вечером, 26 июля, петербуржцы заметили необычный черный предмет гигантских размеров, который перевозили на прицепе по городу. «Что это везут?» задались вопросом жители Северной столицы в сети и опубликовали фотографию странной вещи. Внешне она напоминает то ли большую подводную мину, то ли какую-то надувную конструкцию с прикрепленными шинами. Петербуржцы стали активно предлагать свои варианты ответа, гадая, что же это такое.

- Это - надувной макет водородной бомбы в морском исполнении. Так мой сосед по коммунальной квартире сказал, а он - бывший генерал секретных войск, и ему можно верить, - пошутил один из пользователей соцсети.

Среди вариантов были еще: женский клатч или пудреница, самогонный аппарат, машина времени, звездолет, яйцо с личинкой инопланетного монстра и даже подводная лодка.

Однако нашлись и те, которые все же знают, что это за черная «штука». Оказалось, что это большой морской кранец – приспособление, которое вывешивается за борт для смягчения ударов судна о причал или другие корабли. По всей видимости, его везут для одного из кораблей участвующих в Дне Военно-морского флота, который Петербург отметит 28 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржец застрелил своего знакомого ради машины
Карту Санкт-Петербурга 1810 года выставили на аукцион
Петербуржцы смогут посетить одну из старейших действующих гидроэлектростанций области
В Петербурге будут судить диспетчера «Теплосети», виновного в гибели парней в кафе на Измайловском проспекте
Пекло: 26 июля 2019 года стало самым жарким днем месяца в Петербурге
Подозреваемого в жестоком убийстве петербургской активистки Елены Григорьевой арестовали
Николай Валуев считает, что смерть боксера Дадашева - ошибка рефери
Петербуржцев предупредили об опасности пожаров в 30-градусную жару
Живопись 19-го века нашли под слоем штукатурки в церкви Богоявления в Петербурге
Ростральные колонны зажгут в День Военно-морского флота в Петербурге
Лихая погоня полиции за желтым «Гольфом» в Петербурге попала на видео
Два туриста из Китая избили петербурженку в очереди на вход в «Царское Село»
В Старом Петергофе появились квартирные мошенники на зеленых «Жигулях»
Утопленника вытащили на солнечный пляж в парке 300-летия Петербурга