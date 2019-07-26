Нечто на прицепе провезли по Петербургу

СЕГОДНЯ 20:01 2019-07-26T20:42:16+03:00

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Вечером, 26 июля, петербуржцы заметили необычный черный предмет гигантских размеров, который перевозили на прицепе по городу. «Что это везут?» задались вопросом жители Северной столицы в сети и опубликовали фотографию странной вещи. Внешне она напоминает то ли большую подводную мину, то ли какую-то надувную конструкцию с прикрепленными шинами. Петербуржцы стали активно предлагать свои варианты ответа, гадая, что же это такое.

- Это - надувной макет водородной бомбы в морском исполнении. Так мой сосед по коммунальной квартире сказал, а он - бывший генерал секретных войск, и ему можно верить, - пошутил один из пользователей соцсети.

Среди вариантов были еще: женский клатч или пудреница, самогонный аппарат, машина времени, звездолет, яйцо с личинкой инопланетного монстра и даже подводная лодка.

Однако нашлись и те, которые все же знают, что это за черная «штука». Оказалось, что это большой морской кранец – приспособление, которое вывешивается за борт для смягчения ударов судна о причал или другие корабли. По всей видимости, его везут для одного из кораблей участвующих в Дне Военно-морского флота, который Петербург отметит 28 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU