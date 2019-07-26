Петербуржец застрелил своего знакомого ради машины

26 Июль 21:08 2019-07-26T21:08:58+03:00

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В Петербурге в пятницу, 26 июля, арестован и обвинен 33-летний житель Колпино, который из-за своей жадности пошел на убийство знакомого человека. Трагедия произошла еще 11 июля на одном из участков вблизи Усть-Ижорского шоссе в Колпинском районе Петербурга. Тело убитого было обнаружено только спустя 12 дней, 23 июля. Причиной всему стала машина и деньги за нее.

- Обвиняемый знал, что его 35-летний приятель из Новгородской области собирается купить машину. Он предложил мужчине купить автомобиль его отца по сходной цене. Тот согласился и отправился на сделку в Петербург, - сообщили в следственном комитете.

Днем 11 июля мужчины встретились в Петербурге, вместе отправились в один из банков, для того, чтобы новгородец снял деньги – 500 тысяч рублей. После мужчины вместе отправились на вышеуказанный участок. Там 33-летний житель Колпино два раза выстрелил в грудь знакомому из имеющегося у него при себе огнестрельного оружия, после чего забрал полмиллиона и скрылся.

После того, как был обнаружен труп, полиция по «горячим следам» вышла на подозреваемого убийцу. Оказалось, что 33-летний мужчина ранее уже имел проблемы с законом. Сейчас продолжается расследование и экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU