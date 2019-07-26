На фасаде старинного дома в Петербурге, где жил Рубинштейн, рабочие сбили лепнину
Жители Петербурга в пятницу, 26 июля, с ужасом наблюдали за тем, как рабочие совершенно варварским образом сбивали изящную лепнину с фасада старинного дома на Пяти углах, точнее, на Загородном проспекте, дом 9. Это здание является памятником федерального значения, в 1887-1891 годах там жил композитор Антон Рубинштейн.
- Интересно, как они планируют восстанавливать лепнину… Надеюсь, они вообще планируют это сделать, - комментируют петербуржцы в соцсетях видео, на котором рабочий бесцеремонно сбивает лепнину чем-то привязанным на обычную веревку.
Как позже потом сообщили в комитете по государственному контролю, охране и использованию памятников Петербурга, в 2018 году была согласована проектная документация на проведение капитального ремонта данного фасада. Однако заявления на выдачу разрешения на проведение работ в КГИОП не поступало. Соответственно, рушить лепнину никто не должен был.
Сейчас комитет начал проверку. Если факт проведения самовольных работ подтвердится, КГИОП примет меры для устранения нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU