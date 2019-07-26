2019-07-26T21:48:10+03:00
Общество

На фасаде старинного дома в Петербурге, где жил Рубинштейн, рабочие сбили лепнину

КГИОП займется проверкой самовольных «реставрационных работ» [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Рабочий сбил лепнину с фасада дома в Петербурге, где жил композитор РубинштейнРабочий сбил лепнину с фасада дома в Петербурге, где жил композитор РубинштейнФото: скрин с видео
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Жители Петербурга в пятницу, 26 июля, с ужасом наблюдали за тем, как рабочие совершенно варварским образом сбивали изящную лепнину с фасада старинного дома на Пяти углах, точнее, на Загородном проспекте, дом 9. Это здание является памятником федерального значения, в 1887-1891 годах там жил композитор Антон Рубинштейн.

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Рабочий сбивает лепнину с фасада старинного дома в Петербурге
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- Интересно, как они планируют восстанавливать лепнину… Надеюсь, они вообще планируют это сделать, - комментируют петербуржцы в соцсетях видео, на котором рабочий бесцеремонно сбивает лепнину чем-то привязанным на обычную веревку.

Как позже потом сообщили в комитете по государственному контролю, охране и использованию памятников Петербурга, в 2018 году была согласована проектная документация на проведение капитального ремонта данного фасада. Однако заявления на выдачу разрешения на проведение работ в КГИОП не поступало. Соответственно, рушить лепнину никто не должен был.

Сейчас комитет начал проверку. Если факт проведения самовольных работ подтвердится, КГИОП примет меры для устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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