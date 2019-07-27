2019-07-27T09:19:22+03:00
Общество

Прогноз погоды на 27 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Жара продолжается

Воздух прогреется до +30 градусов
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В Петербург вернулось лето.В Петербург вернулось лето.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербург пришла обещанная синоптиками жара. Пятница, 26 июля, стала самым теплым днем месяца. Воздух прогрелся до +30 градусов. Причина тому антициклон, который, надвигаясь с северо-запада, рассеял облака и полностью прекратил дожди. Ясной и солнечной погода останется и сегодня, 27 июля. Согласно информации Северо-Западного управления Росгидромета, столбик термометра вновь доберется до отметки +30.

- Ветер ожидается северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем +28...+30 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщили синоптики.

В такую погоду не стоит забывать о мерах предосторожности. Врачи рекомендуют не выходить из дома без головного убора и пить больше воды.

Уже в воскресенье город остудят дожди. По словам метеорологов, в Петербурге ожидаются осадки: кратковременные дожди, а местами ливни и грозы. Температура воздуха днем – до +26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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