2019-07-27T09:56:40+03:00
Происшествия

В Петербурге пьяного водителя, виновного в смертельном ДТП, отправили в колонию на два года

Пассажир скончался на месте происшествия от полученных травм
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Водитель сел за руль пьяным.Водитель сел за руль пьяным.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге суд вынес приговор петербуржцу, виновного в смертельной аварии на ЗСД. ДТП произошло весной прошлого года. 40-летний мужчина за рулем автомобиля «Форд Мондео» не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение.

- Водитель, приближаясь к опасному повороту, где были установлены дорожные знаки об ограничение максимальной скорости, проигнорировал данный факт, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. - При проезде закругления дороги он выехал за пределы проезжей части съезда с ЗСД.

Прибывшие на место ДТП правоохранители выяснили, что водитель был пьян. В салоне в момент аварии находился еще один человек. Во время столкновения пассажир получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

- Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы колонии-поселения, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Также ему запретили заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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