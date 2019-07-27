В Петербурге пьяного водителя, виновного в смертельном ДТП, отправили в колонию на два года

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-27T09:56:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге суд вынес приговор петербуржцу, виновного в смертельной аварии на ЗСД. ДТП произошло весной прошлого года. 40-летний мужчина за рулем автомобиля «Форд Мондео» не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение.

- Водитель, приближаясь к опасному повороту, где были установлены дорожные знаки об ограничение максимальной скорости, проигнорировал данный факт, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. - При проезде закругления дороги он выехал за пределы проезжей части съезда с ЗСД.

Прибывшие на место ДТП правоохранители выяснили, что водитель был пьян. В салоне в момент аварии находился еще один человек. Во время столкновения пассажир получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

- Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы колонии-поселения, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Также ему запретили заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU