Пламя и столб дыма: Перед въездом в Кронштадт вспыхнул пассажирский автобус
Перед въездом в Кронштадт загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел утром в субботу, 27 июля. Кадрами с места ЧП поделились очевидцы в социальных сетях. На видеозаписи видно, что транспорт стоит на обочине. Его полностью объяло пламя. В воздух поднимается густой столб черного дыма, который заметно издалека.
Рядом с автобусом стоит мужчина. Вероятно, водитель. Пассажиров с ним нет. Пользователи соцсетей пристыдили очевидцев, что те проехали мимо и не помогли водителю, когда огонь только вспыхнул.
- Вы видели, как загорается автобус? Они загораются моментально и с большой локацией огня. Нет там небольшого возгорания, - встал на их защиту один из комментаторов. - Горит как пионерский костер за 5 минут. Главное, чтоб люди успели выбраться и остались в живых.
Справились с пожаром сотрудники МЧС. Причины возгорания сейчас выясняются. В соцсетях предположили, что автобус не выдержал обрушившейся на Петербург жары.
Автобус загорелся перед въездом в Кронштадт..
ИСТОЧНИК KP.RU