Пламя и столб дыма: Перед въездом в Кронштадт вспыхнул пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-27T12:04:15+03:00

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Перед въездом в Кронштадт загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел утром в субботу, 27 июля. Кадрами с места ЧП поделились очевидцы в социальных сетях. На видеозаписи видно, что транспорт стоит на обочине. Его полностью объяло пламя. В воздух поднимается густой столб черного дыма, который заметно издалека.

Рядом с автобусом стоит мужчина. Вероятно, водитель. Пассажиров с ним нет. Пользователи соцсетей пристыдили очевидцев, что те проехали мимо и не помогли водителю, когда огонь только вспыхнул.

- Вы видели, как загорается автобус? Они загораются моментально и с большой локацией огня. Нет там небольшого возгорания, - встал на их защиту один из комментаторов. - Горит как пионерский костер за 5 минут. Главное, чтоб люди успели выбраться и остались в живых.

Справились с пожаром сотрудники МЧС. Причины возгорания сейчас выясняются. В соцсетях предположили, что автобус не выдержал обрушившейся на Петербург жары.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/722602" frameborder="0"></iframe> Автобус загорелся перед въездом в Кронштадт..

ИСТОЧНИК KP.RU