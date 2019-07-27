В Петербурге из-за Дня ВМФ перекроют участок КАД в районе дамбы

СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-27T13:15:56+03:00

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До грандиозного праздника Дня ВМФ осталось меньше суток. В городе ведутся последние приготовления, а службы еще раз напоминают автомобилистам об изменениях на дорогах. Так, планируется полностью перекрыть движение транспорта на участке КАД от перекрестка с ММПК «Бронка» до развязки с Приморским шоссе.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения в день проведения Парада 28 июля в период с 7.00 до 17.00 будет перекроют движение в районе дамбы в обоих направлениях, - уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Проехать по этому отрезку пути будет невозможно. Исключение сделают лишь для жителей Кронштадта по пропускам на аккредитованном транспорте, городского пассажирского транспорта и экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU