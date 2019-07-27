Махинация на 25 миллионов: В Петербурге отправили под домашний арест главу дирекции сохранения культурного наследия Ленобласти
Ближайшие два месяца глава дирекции сохранения культурного наследия Ленобласти Алексей Бирюков проведет под домашним арестом. Такое решение 27 июля принял Красногвардейский районный суд. Руководителя организации подозревают в финансовых махинациях. По версии следствия, с октября 2015 по март 2017 он похитил не менее 25 690 761 рубля 80 копеек. Деньги принадлежали Министерству культуры РФ. Предполагалось, что на эти средства проведут работы по капитальному ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения – «Здание Главного Кригс-Комиссариата «Интендантские склады».
- Алексей Бирюков, являясь заместителем директора по стратегическому развитию ФГКУ "СЗД", поддерживал приятельские отношения с ИП «Кудряшовым В.А.», генеральным директором АО «Ремстройфасад» Булыгиным Н.А. и иными неустановленными лицами, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Он оказывал им содействие советами, предоставлял информацию, устранял препятствия и создавал условия при для хищения денежных средств.
Свою вину Бирюков признал. Против домашнего ареста не возражал. Следующее заседание по делу состоит 10 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU