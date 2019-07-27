2019-07-27T14:02:27+03:00
Происшествия

Махинация на 25 миллионов: В Петербурге отправили под домашний арест главу дирекции сохранения культурного наследия Ленобласти

Алексея Бирюкова подозревают в хищении средств, выделенных на реставрацию «Интендантских складов»
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Алексея Бирюкова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.Алексея Бирюкова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ближайшие два месяца глава дирекции сохранения культурного наследия Ленобласти Алексей Бирюков проведет под домашним арестом. Такое решение 27 июля принял Красногвардейский районный суд. Руководителя организации подозревают в финансовых махинациях. По версии следствия, с октября 2015 по март 2017 он похитил не менее 25 690 761 рубля 80 копеек. Деньги принадлежали Министерству культуры РФ. Предполагалось, что на эти средства проведут работы по капитальному ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения – «Здание Главного Кригс-Комиссариата «Интендантские склады».

- Алексей Бирюков, являясь заместителем директора по стратегическому развитию ФГКУ "СЗД", поддерживал приятельские отношения с ИП «Кудряшовым В.А.», генеральным директором АО «Ремстройфасад» Булыгиным Н.А. и иными неустановленными лицами, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Он оказывал им содействие советами, предоставлял информацию, устранял препятствия и создавал условия при для хищения денежных средств.

Свою вину Бирюков признал. Против домашнего ареста не возражал. Следующее заседание по делу состоит 10 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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