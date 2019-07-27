Петербуржцы, отправившиеся на берег Финского залива, встали в 9-километровую пробку

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-27T15:27:07+03:00

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Суббота в Петербурге выдалась теплая и солнечная, поэтому горожане массово отправились на природу. Теперь некоторые из них томятся в многокилометровой пробке на Приморском шоссе. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», длина затора около 9 километров. Растянулся он от станции Морская до поворота к Шалашу Ленина. Поток движется со скоростью 3-5 километров в час. Автомобилисты жалуются, что выходной они проводят в душном салоне автомобиля.

- Вот так и съездили на пляж. Тащиться еще целый час, - сетует один из заложников пробки.

Ранее «Комсомольская правда» писала об изменения дорожного движения, запланированных из-за дня ВМФ. В 7 утра 28 июля перекроют участок КАД в районе дамбы. Также движение ограничат по некоторым улицам в центре Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU