Станет прохладнее: В воскресенье в Петербурге пройдет небольшой дождь

СЕГОДНЯ 19:14 2019-07-27T19:14:42+03:00

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Знойная жара в Петербурге надолго не задержится. Уже завтра, 28 июля, в городе похолодает. По прогнозам синоптиков, воздух в Петербурге прогреется до +26 градусов. При этом не исключено, что зрителям военно-морского парада придется прятаться под зонтами. Днем ожидаются кратковременные осадки.

В начале недели дожди продолжатся. Кроме того, в понедельник, 29 июля, столбик термометра понизится до + 18.

- Днем местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18 градусов, - отмечают в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Надеяться на солнце на следующей неделе не стоит. Небо затянет облаками. Во вторник и среду в Петербурге обещают в районе +16.

ИСТОЧНИК KP.RU