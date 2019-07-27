Пошел на обгон: В серьезной аварии на трассе «Скандинавия» пострадали четыре человека
Массовая авария произошла на трассе «Скандинавия» днем 27 июля. На 73-м километре федеральной автодороги столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали несколько человек.
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, водитель Nissan X-Trail пошел на обгон «Газели». Маневр не удался. В это время по встречной полосе двигался автомобиль Opel Mokka. Произошел сильный лобовой удар.
Авария на трассе "Скандинавия"..
- В ДТП пострадали четверо. Двое водителей (1958 и 1975 года рождения), а также два пассажира машины Opel. Один из них – ребенок 2006 года рождения, - уточнили в ведомстве. – Несовершеннолетний находился на переднем сиденье. Был пристегнут ремнем безопасности.
По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Выясняются обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU