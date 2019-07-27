2019-07-27T20:03:50+03:00
Происшествия

Пошел на обгон: В серьезной аварии на трассе «Скандинавия» пострадали четыре человека

Водитель выехал на встречную полосу, по которой двигался автомобиль [видео]
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Авария произошла днем 27 июля. Фото: скриншот видео.Авария произошла днем 27 июля. Фото: скриншот видео.
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Массовая авария произошла на трассе «Скандинавия» днем 27 июля. На 73-м километре федеральной автодороги столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали несколько человек.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, водитель Nissan X-Trail пошел на обгон «Газели». Маневр не удался. В это время по встречной полосе двигался автомобиль Opel Mokka. Произошел сильный лобовой удар.

Авария на трассе "Скандинавия"..

- В ДТП пострадали четверо. Двое водителей (1958 и 1975 года рождения), а также два пассажира машины Opel. Один из них – ребенок 2006 года рождения, - уточнили в ведомстве. – Несовершеннолетний находился на переднем сиденье. Был пристегнут ремнем безопасности.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Выясняются обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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