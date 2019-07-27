В Петербурге пассажирка выпала из автобуса во время движения

СЕГОДНЯ 20:43 2019-07-27T20:43:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге пассажирка пострадала во время поездки на автобусе. Женщина вывалилась на проезжую часть, когда транспорт тронулся с места. Водитель забыл закрыть дверь.

Инцидент произошел около пяти часов вечера в районе дома № 13 на Московском шоссе. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, управлял автобусом «ЛиАЗ» 49-летний мужчина. За рулем он давно – с 2002 года.

О пострадавшей известно, что она 1964 года рождения. Во время падения женщина получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в одну из городских больниц в тяжелом состоянии.

В ведомстве отметили, что по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU