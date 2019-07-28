Прогноз погоды на 28 июля в Санкт-Петербурге: тепло и солнечно

СЕГОДНЯ 08:42 2019-07-28T08:42:49+03:00

Самое то для прогулок по городу и отдыха на природе

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Последнее воскресенье июля будет радовать жителей и гостей Санкт-Петербурга преимущественно теплой погодой. По прогнозам синоптиков, сегодня днем воздух в Северной столице прогреется до + 24 - +26 градусов.

- Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, - рассказали «Комсомолке» в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Ветер северный и северо-восточный, умеренный.

Как сообщают синоптики, пасмурно будет в основном в первой половине дня. К вечеру небо прояснится, хотя на улице станет существенно прохладнее: до + 18 градусов. Поэтому, собираясь на праздник (вы же не забыли, что сегодня страна отмечает День Военно-морского флота?), не забудьте взять с собой куртку или ветровку.

Ну а если к культурным мероприятиям вы равнодушны, смело отправляйтесь на пляж – температура воды сегодня будет ориентировочно + 20 – + 22 градуса. Прохладно, конечно, но окунуться можно.

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ИСТОЧНИК KP.RU