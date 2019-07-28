В Санкт-Петербурге начался Главный морской парад в честь Дня ВМФ

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-28T12:57:34+03:00

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Пожалуй, самое яркое и самое масштабное событие этого лета – Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ-2019 – официально стартовало в Санкт-Петербурге. В торжественной церемонии традиционно примут участие исторические и действующие корабли российского флота. По акватории Невы перед многочисленными зрителями пройдут больше 20 судов: от знаменитого ботика Петра I до новейшего фрегата «Адмирал Касатонов», корвета «Гремящий» и дизель-электрической подлодки «Кронштадт». А в небе появятся боевые звенья истребителей и вертолетов. Возглавляет парад линейный корабль «Полтава» - созданная петербургскими умельцами точнейшая копия легендарного боевого судна, верой и правдой служившего русскому флоту в 18-м веке.

Если вы по каким-то причинам не смогли сегодня приехать на Дворцовую набережную лично, не расстраивайтесь – специально для вас «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге ведет прямую трансляцию с места событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/722722" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин принял парад в Кронштадте по случаю дня ВМФ.

ИСТОЧНИК KP.RU