2019-07-28T12:57:34+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге начался Главный морской парад в честь Дня ВМФ

По акватории Невы пройдут больше 20 кораблей - от ботика Петра I до новейшего корвета "Гремящий"
Сергей ВОЛЧКОВ
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Парад в честь Дня ВМФ-2019 в Санкт-Петербурге - пожалуй, самое яркое и масштабное событие этого лета.Парад в честь Дня ВМФ-2019 в Санкт-Петербурге - пожалуй, самое яркое и масштабное событие этого лета.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пожалуй, самое яркое и самое масштабное событие этого лета – Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ-2019 – официально стартовало в Санкт-Петербурге. В торжественной церемонии традиционно примут участие исторические и действующие корабли российского флота. По акватории Невы перед многочисленными зрителями пройдут больше 20 судов: от знаменитого ботика Петра I до новейшего фрегата «Адмирал Касатонов», корвета «Гремящий» и дизель-электрической подлодки «Кронштадт». А в небе появятся боевые звенья истребителей и вертолетов. Возглавляет парад линейный корабль «Полтава» - созданная петербургскими умельцами точнейшая копия легендарного боевого судна, верой и правдой служившего русскому флоту в 18-м веке.

Если вы по каким-то причинам не смогли сегодня приехать на Дворцовую набережную лично, не расстраивайтесь – специально для вас «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге ведет прямую трансляцию с места событий.

Владимир Путин принял парад в Кронштадте по случаю дня ВМФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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